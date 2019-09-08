Хави Грасия: "Уотфорд" меня уволил после лучшего сезона в истории клуба. Я удивлен

Бывший тренер "Рубина" Хави Грасия в субботу был уволен из "Уотфорда". Специалист не скрывает своего удивления."После неожиданной новости о разрыве моего контракта после всего четырех матчей я хочу выразить свое удивление. "Уотфорд" под моим руководством провел лучший сезон в своей истории.Я уважаю это решение и хочу подчеркнуть, что мое прекрасное отношение к руководству клуба не изменится, несмотря на мою внезапную отставку.Я благодарен этому клубу за возможность работать с прекрасной командой в Премьер-лиге. Это был невероятный опыт, я получил возможность насладиться особенными моментами. Например, финалом Кубка Англии", - цитирует Грасию Mirror.