Бывший тренер "Рубина" Хави Грасия в субботу был уволен из "Уотфорда". Специалист не скрывает своего удивления.
"После неожиданной новости о разрыве моего контракта после всего четырех матчей я хочу выразить свое удивление. "Уотфорд" под моим руководством провел лучший сезон в своей истории.
Я уважаю это решение и хочу подчеркнуть, что мое прекрасное отношение к руководству клуба не изменится, несмотря на мою внезапную отставку.
Я благодарен этому клубу за возможность работать с прекрасной командой в Премьер-лиге. Это был невероятный опыт, я получил возможность насладиться особенными моментами. Например, финалом Кубка Англии", - цитирует Грасию Mirror.
Sport24.ru
Хави Грасия: "Уотфорд" меня уволил после лучшего сезона в истории клуба. Я удивлен
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