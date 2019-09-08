» » Хави Грасия: "Уотфорд" меня уволил после лучшего сезона в истории клуба. Я удивлен

Хави Грасия: "Уотфорд" меня уволил после лучшего сезона в истории клуба. Я удивлен

Бывший тренер "Рубина" Хави Грасия в субботу был уволен из "Уотфорда". Специалист не скрывает своего удивления.

"После неожиданной новости о разрыве моего контракта после всего четырех матчей я хочу выразить свое удивление. "Уотфорд" под моим руководством провел лучший сезон в своей истории.

Я уважаю это решение и хочу подчеркнуть, что мое прекрасное отношение к руководству клуба не изменится, несмотря на мою внезапную отставку.

Я благодарен этому клубу за возможность работать с прекрасной командой в Премьер-лиге. Это был невероятный опыт, я получил возможность насладиться особенными моментами. Например, финалом Кубка Англии", - цитирует Грасию Mirror.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Грасия Уотфорд АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Защитник "Интера": Конте - это Месси среди тренеров
Антуан Гризманн обвинил жену в незабитом пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией
"МЮ" предпримет попытки подписать Облака, если не продлит контракт с де Хеа
Фернандо рассказал, как в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат
Иржи Ярошик: в "Лудогорце" играют много наемников. Это будет непростое испытание для ЦСКА 1
Экс-игрок "Челси": я бы предпочел Стерлинга Неймару. Рахим - более командный игрок
Хави Грасия: "Уотфорд" меня уволил после лучшего сезона в истории клуба. Я удивлен
Эммануэль Макрон извинился перед премьер-министром Албании за казус с гимном во время отбора Евро-2020
Защитник сборной Казахстана Вороговский: настроены преподнести сюрприз в матче с Россией
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 16
Иржи Ярошик - о скандальном матче "Леванте" - "Сарагоса": не верю в то, что эта игра была куплена 1
Тренер сборной Казахстана Билек: у сборной России очень сильные футболисты
Иржи Ярошик - о переходе Крала в "Спартак": за такие большие деньги в "Славии" помогут собрать чемодан 6
Александр Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке "Спартака" 8
Игроки "Динамо" К выразили недовольство из-за примитивного стиля и нагрузок
Иржи Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала 2
Дуэль лидеров остается за "Торпедо". Обзор 12-го тура ФНЛ 1
В продаже на матч Россия - Казахстан осталось менее 1 тыс. билетов
Тьяго Силва: слава богу, Неймар остался в "ПСЖ". Без него мы не сможем выиграть ЛЧ 2
Лоренцо Инсинье хочет продлить контракт с "Наполи"
"Барселона" намерена предложить Месси пожизненный контракт 3
Самедов и Ребров провели совместный благотворительный аукцион
Оливье Жиру намерен превзойти Платини по голам за сборную Франции
Самюэль Юмтити из-за травмы покинул расположение сборной Франции
Юрий Семин - о травме Чорлуки: ничего серьезного. Надеюсь, он сыграет в следующем матче
Йордан Осорио: я приехал в "Зенит" показать все, на что способен
Сборная Армении обыграла Боснию и Герцеговину
Агент: Макаровым уже интересуется один топ-клуб РПЛ 2
Титульный спонсор "Ювентуса" в 3 раза увеличит отчисления клубу из-за Роналду 4
Йордан Осорио сфотографировался с болельщиками "Зенита" (видео) 3
Все новости