Игроки "МЮ" высказали недовольство зарплатой Санчеса: он не Месси, зачем ему столько платить?

Футболисты "Манчестер Юнайтед" с радостью восприняли уход из команды нападающего Алексиса Санчеса, утверждает The Sun.Они считают, что чилиец не заслуживал своей зарплаты, которая вместе с бонусами составляла 505 тысяч фунтов стерлингов в неделю.По информации британской газеты, один из неназванных игроков "МЮ" неоднократно жаловался: "Он не был Месси, так зачем платить ему все эти деньги?""Юнайтед" приобрел 30-летнего форварда у "Арсенала" в январе 2018 года за 34 миллиона евро.