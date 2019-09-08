Футболисты "Манчестер Юнайтед" с радостью восприняли уход из команды нападающего Алексиса Санчеса, утверждает The Sun.
Они считают, что чилиец не заслуживал своей зарплаты, которая вместе с бонусами составляла 505 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
По информации британской газеты, один из неназванных игроков "МЮ" неоднократно жаловался: "Он не был Месси, так зачем платить ему все эти деньги?"
"Юнайтед" приобрел 30-летнего форварда у "Арсенала" в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
Sport24.ru
Игроки "МЮ" высказали недовольство зарплатой Санчеса: он не Месси, зачем ему столько платить?
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