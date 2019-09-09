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«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро

«Манчестер Сити» стал первым в истории футбольным клубом, инвестировавшим более миллиарда евро в трансферы на сбор своего состава. «Горожане» потратили на своих игроков 1,14 миллиарда евро, сообщает Спорт24, ссылаясь на CIES Football Observatory.
При подсчетах учитывались и финансовые бонусы, которые прописываются при трансферах. После завершившегося летнего трансферного окна к цифрам «Сити» близки еще два клуба: «ПСЖ» (913 миллионов евро) и «Реал» (902 миллиона евро). В первой десятке также оказались «Манчестер Юнайтед» (751 млн евро), «Ювентус» (719), «Барселона» (697), «Ливерпуль» (639), «Челси» (561), «Атлетико» (550) и «Арсенал» (498).


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Теги: АПЛ Ла Лига Лига 1 Манчестер Сити ПСЖ Реал Мадрид Барселона Ювентус Ливерпуль Челси Атлетико Мадрид Арсенал Лондон
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити 4 10
3 Лестер  4 8
4 Кристал Пэлас 4 7
5 Арсенал 4 7
6 Эвертон 4 7
...
11 Челси 4 5
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Атлетико  3 9
...
4 Леванте 3 6
5 Реал Мадрид 3 5
6 Осасуна 3 5
7 Алавес 3 5
8 Барселона 3 4
9 Гранада 3 4
Сезон | Таблица | Календарь

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