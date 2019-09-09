«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро

«Манчестер Сити» стал первым в истории футбольным клубом, инвестировавшим более миллиарда евро в трансферы на сбор своего состава. «Горожане» потратили на своих игроков 1,14 миллиарда евро, сообщает Спорт24, ссылаясь на CIES Football Observatory

При подсчетах учитывались и финансовые бонусы, которые прописываются при трансферах. После завершившегося летнего трансферного окна к цифрам «Сити» близки еще два клуба: «ПСЖ» (913 миллионов евро) и «Реал» (902 миллиона евро). В первой десятке также оказались «Манчестер Юнайтед» (751 млн евро), «Ювентус» (719), «Барселона» (697), «Ливерпуль» (639), «Челси» (561), «Атлетико» (550) и «Арсенал» (498).