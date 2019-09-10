Защитника "Эвертона" оштрафовали за незаконную рекламу букмекерской конторы

Защитник "Эвертона" Ерри Мина оштрафован на ? 10,000 за незаконную рекламу букмекерской конторы, сообщает The Guardian.Летом нынешнего года игроку сборной Колумбии были предъявлены обвинения из-за того, что он принял участие в съемках ролика колумбийской букмекерской конторы Betjuego.Правилами FA игрокам запрещено по собственной инициативе участвовать в рекламе игорного бизнеса.Мина признал свою вину и принес извинения, поэтому федерация решила ограничиться незначительным денежным штрафом и предупреждением. Повторное нарушение повлечет за собой более жесткие санкции.Гонорар, полученный за съемки в рекламе, Мина пожертвовал своему благотворительному фонду Yerry Mina Foundation. Фонд помогает детям-сиротам в Колумбии.Напомним, титульным спонсором "Эвертона" является букмекерская компания SportPesa.