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Защитника "Эвертона" оштрафовали за незаконную рекламу букмекерской конторы

Защитник "Эвертона" Ерри Мина оштрафован на ? 10,000 за незаконную рекламу букмекерской конторы, сообщает The Guardian.

Летом нынешнего года игроку сборной Колумбии были предъявлены обвинения из-за того, что он принял участие в съемках ролика колумбийской букмекерской конторы Betjuego.

Правилами FA игрокам запрещено по собственной инициативе участвовать в рекламе игорного бизнеса.

Мина признал свою вину и принес извинения, поэтому федерация решила ограничиться незначительным денежным штрафом и предупреждением. Повторное нарушение повлечет за собой более жесткие санкции.

Гонорар, полученный за съемки в рекламе, Мина пожертвовал своему благотворительному фонду Yerry Mina Foundation. Фонд помогает детям-сиротам в Колумбии.

Напомним, титульным спонсором "Эвертона" является букмекерская компания SportPesa.

Sport24.ru


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Теги: Эвертон АПЛ
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