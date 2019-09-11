Руководство английского "Манчестер Юнайтед" готово расстаться со своим полузащитником Полем Погба, сообщает El Chiringuito.
Французский хавбек может стать игроком мадридского "Реала".
Сообщается, что в сделку по футболисту "МЮ" хотят включить полузащитника "королевского клуба" Тони Крооса. Представители "сливочных" общаются с Погба, которого надеются подписать зимним трансферным окном.
Мадридцы хотели заполучить игрока еще летом, однако так и не смогли прийти к соглашению с манкунианцами по его трансферу.
"Газета.ру"
"Манчестер Юнайтед" готов отдать Погбу в "Реал" в обмен на Крооса
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