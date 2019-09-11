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"Манчестер Сити" установит статую Компани рядом со стадионом

"Манчестер Сити" планирует установить статую в честь бывшего защитника Венсана Компани рядом с "Этихад Стэдиум". Напомним, в честь футболиста уже была названа дорога, ведущая на тренировочную базу клуба.

Немало лестных слов об игроке сказал президент "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак.

"Венсан — особая фигура в истории клуба. Он не только вдохновляющий и решительный лидер на поле, но и безупречный посол.

Его вклад запомнится будущим поколениям поклонников нашего клуба и всему футбольному сообществу, которое по праву признает Венсана одной из знаковых фигур Премьер-лиги своего поколения", — приводит слова Аль-Мубарака официальный сайт "Манчестер Сити".

Sport24.ru


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Теги: Манчестер Сити
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