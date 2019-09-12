Фанаты отреагировали на возвращение Джеймса к тренировкам: спасибо, Аспиликуэта, и до свидания

Болельщики "Челси" прокомментировали в твиттере сообщение о том, что правый защитник команды Рис Джеймс возобновил тренировки после травмы связок голеностопа.В среду лондонцы в твиттере сообщили о возвращении 19-летнего англичанина в строй видео, на котором он бросает свои костыли.Фанаты выразили радость по поводу этой новости и заодно саркастично высказались о будущем Сесара Аспиликуэты, который является конкурентом Риса на правом краю обороны."Аспи закончил!", "Спасибо, Аспи, и до свидания", "Аспи дрожит" — написали поклонники "Челси" в комментариях. Также некоторые из них опубликовали мемы, на которых была изображена предполагаемая реакция Аспиликуэты на возвращение Джеймса.