Джейми Варди: на тренировках я был уверен, что Канте специально теряет мяч, чтобы потом его легко вернуть

Нападающий "Лестера" Джейми Варди поделился воспоминаниями от выступления с полузащитником Н’Голо Канте, ныне играющим за "Челси"."Было очень приятно играть с Н’Голо. Он не только потрясающий футболист, но и хороший парень. Когда мы теряли мяч — неважно, в какой части поля, — он возникал из ниоткуда и возвращал его нам. На тренировках ему все давалось настолько легко. Я был уверен, что он специально теряет мяч, чтобы затем вернуть его обратно.Однажды он всерьез сказал, что хочет не приезжать на тренировочную базу, а прибегать. Он всегда дополнительно занимался бегом. Тогда мы были ошеломлены и убеждали его не делать этого. И каждый раз, когда мы видели, как он приезжает на базу на своем Mini Cooper, мы понимали, что он услышал нас", — цитирует Варди L’Equipe.