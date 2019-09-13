Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд рассказал о различиях между главным тренером "красных дьяволов" Уле-Гуннаром Сульшером и бывшим наставником команды Жозе Моуринью.
"Сульшер сильно отличается от Моуринью, но в этом нет ничего удивительного, потому что он сам был футболистом. За пределами поля он понимает игроков лучше.
Что касается Моуринью, я не думаю, что это была проблема для него, потому что очевидно, что он является тренером топ-уровня и у него есть свои методы понимания людей. Но у меня больше взаимопонимания с наставниками, которые играли и жили той же жизнью, что и мы", — цитирует Рашфорда Goal.com со ссылкой на BBC.
"Чемпионат.сом"
Маркус Рэшфорд: Сульшер понимает игроков лучше, чем Моуринью
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