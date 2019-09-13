Маркус Рэшфорд: Сульшер понимает игроков лучше, чем Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд рассказал о различиях между главным тренером "красных дьяволов" Уле-Гуннаром Сульшером и бывшим наставником команды Жозе Моуринью."Сульшер сильно отличается от Моуринью, но в этом нет ничего удивительного, потому что он сам был футболистом. За пределами поля он понимает игроков лучше.Что касается Моуринью, я не думаю, что это была проблема для него, потому что очевидно, что он является тренером топ-уровня и у него есть свои методы понимания людей. Но у меня больше взаимопонимания с наставниками, которые играли и жили той же жизнью, что и мы", — цитирует Рашфорда Goal.com со ссылкой на BBC.