Камерунский нападающий Самуэль Это'О, завершивший карьеру в начале сентября 2019 года, высказал мнение, что Мохамед Салах с Садио Мане из "Ливерпуля" никогда не смогут завоевать "Золотой мяч".
"Человечество преуспело только в том, что принижает своих братьев. Африканцев не уважают, и это факт. Надеюсь, я допущу ошибку, но я не представляю себе, что следующий "Золотой мяч" дадут Мане или Салаху. Если Мане, Салах или Обамеянг, трое лучших бомбардиров прошлого сезона Премьер-лиги, не попадут в топ-5, этому невозможно будет найти каких-либо разумных объяснений. Месси и Криштиану Роналду — очень сильные футболисты, но вспомните кто выиграл Лигу чемпионов в этом году? Мане и Салах", - цитирует Это`О RFI.
"Чемпионат.сом"
Самуэль Это'О: не представляю себе, что следующий "Золотой мяч" дадут Мане или Салаху
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