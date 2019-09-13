» » Самуэль Это'О: не представляю себе, что следующий "Золотой мяч" дадут Мане или Салаху

Самуэль Это'О: не представляю себе, что следующий "Золотой мяч" дадут Мане или Салаху

Камерунский нападающий Самуэль Это'О, завершивший карьеру в начале сентября 2019 года, высказал мнение, что Мохамед Салах с Садио Мане из "Ливерпуля" никогда не смогут завоевать "Золотой мяч".

"Человечество преуспело только в том, что принижает своих братьев. Африканцев не уважают, и это факт. Надеюсь, я допущу ошибку, но я не представляю себе, что следующий "Золотой мяч" дадут Мане или Салаху. Если Мане, Салах или Обамеянг, трое лучших бомбардиров прошлого сезона Премьер-лиги, не попадут в топ-5, этому невозможно будет найти каких-либо разумных объяснений. Месси и Криштиану Роналду — очень сильные футболисты, но вспомните кто выиграл Лигу чемпионов в этом году? Мане и Салах", - цитирует Это`О RFI.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Это’О Мане Салах Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Леонид Слуцкий: лидерство "Витесса" ничего не значит. У нас нет запаса по игре и очкам
Самый дешёвый билет на матч Россия - Шотландия стоит 1000 рублей
Эмерик Лапорт выбыл до января-февраля 2020 года
"Зенит" - "Арсенал": стали известные стартовые составы 7
ФИФА отстранила Шпрыгина от любой деятельности, связанной с футболом, на 2 года
Томас Тухель: рассчитываю на Неймара в матче со "Страсбуром"
Жена Погребняка отреагировала на информацию о последней стадии рака мозга у Анастасии Заворотнюк 1
Азар и Куртуа настаивают на том, чтобы "Реал" купил Канте
Самуэль Это'О: не представляю себе, что следующий "Золотой мяч" дадут Мане или Салаху 3
Маркус Рэшфорд: Сульшер понимает игроков лучше, чем Моуринью
Экс-гендиректор "Андерлехта" арестован по делу о мошенничестве при трансферах
Жозе Моуринью: я многим обязан своим игрокам и соперникам. Например, Месси
Фрэнк Лэмпард: Рюдигер готов играть, Канте ещё нет
Джейми Варди: на тренировках я был уверен, что Канте специально теряет мяч, чтобы потом его легко вернуть
Массимилиано Аллегри: не жалею, что ушёл из "Ювентуса"
Часть руководства "Барселоны" предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара
Дуглас Сантос: шутки Дзюбы не понимаю 8
Клаудио Раньери может возглавить киевское "Динамо" 1
Константин Зырянов: новички в молодежной команде "Зенита" сильные, они помогут команде
Константин Генич: "Зениту" хватит класса, чтобы добиться успеха в матче с тульским "Арсеналом" 2
Наконец-то сборные всё. Превью 9-го тура РПЛ
"Ротор" наберёт новый тренерский штаб, который до конца года будет возглавлять Игорь Меньщиков
Юрген Клопп - лучший тренер АПЛ по итогам августа
Мадридский "Атлетико" представил третью форму на сезон-2019/20
Роман Павлюченко: пока Черышев откровенно проваливает матчи, но Денис ещё не достиг своего пика 3
Юрий Сёмин записал видеообращение к мальчику с прической Ибрагимовича 4
Александр Григорян рассказал, как в "Тамбове" могли оказаться Яя Туре и Юрий Жирков 2
Форвард "Норвича" Теему Пукки - лучший игрок АПЛ в августе 1
Воспитанник "Спартака" Александр Прудников подписал контракт с "Витебском" 1
Александр Григорян: я не просто бабский тренер. По российским меркам я выдающийся бабский тренер 2
Все новости