Эмерик Лапорт выбыл до января-февраля 2020 года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления защитника команды Эмерика Ляпорта."Ляпорт выбыл на пять-шесть месяцев. Он точно вернётся в строй в следующем году – в январе или феврале", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.Напомним, 25-летний защитник получил травму в первом тайме матча с "Брайтон энд Хоув Альбион" (4:0) в 4-м туре английской Премьер-лиги. Эмерик срубил соперника, но в итоге пострадал сам. Врачи диагностировали ему повреждения хряща и наружного мениска. В начале сентября француз был успешно прооперирован.