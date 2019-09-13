Полузащитник "Реала" Даниэль Сьос, выступающий за лондонский «Арсенал» на правах аренды, признался, что остался под большим впечатлением от игры "Ливерпуля".
"Никогда не видел ничего подобного. Я не знаю команд, которые играли бы лучше, прессинговали бы лучше. Эта игра произвела на меня большое впечатление.
"Ливерпуль" выбивает из тебя воздух. Ты тратишь много времени на оборону, а когда хочешь отдышаться и немного подержать мяч, его у тебя снова отбирают.
Думаю, теперь у Юргена Клоппа есть команда, идею о которой он вынашивал 4 года назад, когда только пришел в клуб", - цитирует Сьоса Daily Mail.
Sport24.ru
Полузащитник "Арсенала" восхищен игрой "Ливерпуля": никогда не видел ничего подобного
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