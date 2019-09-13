Полузащитник "Арсенала" восхищен игрой "Ливерпуля": никогда не видел ничего подобного

Полузащитник "Реала" Даниэль Сьос, выступающий за лондонский «Арсенал» на правах аренды, признался, что остался под большим впечатлением от игры "Ливерпуля"."Никогда не видел ничего подобного. Я не знаю команд, которые играли бы лучше, прессинговали бы лучше. Эта игра произвела на меня большое впечатление."Ливерпуль" выбивает из тебя воздух. Ты тратишь много времени на оборону, а когда хочешь отдышаться и немного подержать мяч, его у тебя снова отбирают.Думаю, теперь у Юргена Клоппа есть команда, идею о которой он вынашивал 4 года назад, когда только пришел в клуб", - цитирует Сьоса Daily Mail.