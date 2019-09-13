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Слова тренера сборной Англии о расизме возмутили руководство болгарского футбола

Болгарский футбольный союз отреагировал на слова главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

За месяц до выезда "Трех Львов" в Болгарию на отборочный матч Евро-2020 специалист предположил, что его команде в этой стране придется терпеть расовую дискриминацию. Сообщалось даже, что игроки сборной Англии могут демонстративно уйти с поля, если услышат с трибун оскорбления.

Во время матча в Англии один из болгарских болельщиков оскорбил нападающего Рахима Стерлинга, что вызвало широкий общественный резонанс.

"Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов отправил официальное письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису и главе Футбольной ассоциации Англии Грегу Кларку, выразив свое негодование и разочарование после публичных высказываний Гарета Саутгейта о том, что английские игроки будут подвергнуты расовому насилию со стороны болгарских болельщиков во время предстоящего отборочного матча в Софии 14 октября.

Союз считает такое поведение необоснованным, неуместным и ненужным. Мы не получили никаких официальных доказательств дискриминации со стороны болгарского болельщика на "Уэмбли", — говорится в заявлении Болгарского футбольного союза.

Sport24.ru


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Теги: Сборная Англии АПЛ
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