Хосеп Гвардиола: "Ман Сити" не будет подписывать центрального защитника зимой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола утверждает, что "горожане" не будут покупать зимой нового центрального защитника. Напомним, из-за травмы колена "Сити" на 6 месяцев потерял своего ведущего центрального защитника Эмерика Ляпорта."Не думаю, что зимой мы будем подписывать центрального защитника. Клубы мира, не переживайте, мы не заинтересованы в подписании центральных защитников.Возможно, в декабре мы подумаем над этим, но, если мы не тратились на это летом, то не думаю, что будем делать это зимой. Будем играть теми, кто у нас есть. У нас есть два центральных защитника (Николас Отаменди и Джон Стоунз), Фернандиньо, Эрик Гарсия, Тэйлор Хартвуд-Беллис, да и игроков других позиций мы сможем использовать", — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем 5-го тура АПЛ против "Норвича".