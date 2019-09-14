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"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома одержал победу над "Нюкаслом" со счетом 3:1.

Чемпионат Англии

5 тур

Голы: Виллемс, 7, Мане, 28, 40,Салах, 72

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Вейналдум (Шакири, 84), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 38).

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Манкильо, 67), Шер (Фернандез, 80), Ласселс, Дамметт, Виллемс, Хайден, Шелви, Атсу, Альмирон (Муто, 67), Жоэлинтон.


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Теги: Ливерпуль Ньюкасл АПЛ
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