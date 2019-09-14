"Челси" одержал уверенную выездную победу над "Вулверхэмптоном" (5:2) в 5-м туре АПЛ.
Чемпионат Англии
5 тур
Голы: Томори, 31, Абрахам, 34, 41, 55, Сес, 69, Кутроне, 85, Маунт, 90+6
Вулверхэмптон: Патрисиу, Хонни, Вальехо, Коди, Дендонкер (Кутроне, 46), Невеш, Сес, Моутинью, Траоре (Доэрти, 56), Жота, Хименес (Гиббз-Уайт, 71)
Челси: Аррисабалага, Рюдигер (Зума, 46), Томори, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Ковачич (Баркли, 70), Маунт, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77)
Предупреждения: Абрахам, 62, Кристенсен, 64, Сес, 79
Абрахам в матче "Вулверхэмптон" - "Челси" оформил хет-трик и забил в свои ворота
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