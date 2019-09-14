Маурисио Почеттино: Бекхэм сказал мне, что хотел бы сейчас играть за "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что недавно в разговоре с бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом тот признался ему, что хотел бы выступать за "Тоттенхэм", чтобы иметь возможность играть на новом стадионе "шпор"."Насколько важно превратить наш новый стадион в крепость, которым был для нас "Уайт Харт Лейн"? Это лишь начало. Пока мы провели здесь не так много игр. Этот стадион еще ощущается новым для каждого из нас. Но арена прекрасная.Я разговаривал с Дэвидом Бекхэмом. Так он сказал, что хотел бы сейчас играть в футбол, хотел бы играть за "Тоттенхэм", потому что этот стадион невероятен.Для нас важно превратить этот стадион в свой дом, чувствовать себя здесь комфортно. Думаю, со временем это придет, а соперникам будет сложно обыгрывать нас здесь", — сказал Почеттино на послематчевой пресс-конференции.