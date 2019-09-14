Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что недавно в разговоре с бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом тот признался ему, что хотел бы выступать за "Тоттенхэм", чтобы иметь возможность играть на новом стадионе "шпор".
"Насколько важно превратить наш новый стадион в крепость, которым был для нас "Уайт Харт Лейн"? Это лишь начало. Пока мы провели здесь не так много игр. Этот стадион еще ощущается новым для каждого из нас. Но арена прекрасная.
Я разговаривал с Дэвидом Бекхэмом. Так он сказал, что хотел бы сейчас играть в футбол, хотел бы играть за "Тоттенхэм", потому что этот стадион невероятен.
Для нас важно превратить этот стадион в свой дом, чувствовать себя здесь комфортно. Думаю, со временем это придет, а соперникам будет сложно обыгрывать нас здесь", — сказал Почеттино на послематчевой пресс-конференции.
Sport24.ru
Маурисио Почеттино: Бекхэм сказал мне, что хотел бы сейчас играть за "Тоттенхэм"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»