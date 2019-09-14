Хави Грасия узнал об увольнении из "Уотфорда" во время случайной встречи с Унаи Эмери

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что он и его на тот момент коллега из "Уотфорда" Хави Грасия общались в родной Испании после случайной встречи и обсуждали предстоящий матч 5-го тура "Уотфорд" - "Арсенал", когда "шершни" сообщили Грасии об увольнении."Это удивительно. Я встретил его на прошлой неделе в своем родном городе Хондаррибиа — я приезжал туда со своей семьей. Иду я, значит, а тут передо мной Хави Грасия. И тут мы начали говорить о предстоящем между нашими командами матче, а закончили беседу, узнав о том, что он уволен. Хорошая история, не правда ли?Это решение клуба, его нужно уважать. А Хави продолжит работать (в другом месте), продолжит свою карьеру отличного тренера.Когда у меня появилась возможность возглавить "Арсенал", первым тренером, первым человеком в мире футбола, которому я позвонил, был он.Я тогда задал ему несколько вопросов о футболе в Англии, о местных клубах, об "Арсенале", и он порекомендовал мне приехать сюда. Они мои друзья, не только Хави Грасия, но и его помощники Зигор Аранальде и Иниго Артеага", — цитирует Эмери Goal.