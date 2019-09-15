"Лестер" с юмором ответил разработчикам FIFA 20 на рейтинг Моргана в игре: скорость 29?

"Лестер" отреагировал на рейтинг своего защитника Уэса Моргана в футбольном симуляторе FIFA 2020. Разработчики игры дали футболисту лишь 29 скорости (из 99 возможных).Ямаец Морган никогда не считался одним из главных спринтеров мирового футбола, однако в "Лестере" решили, что это уж слишком низкий показатель для их игрока.В твиттере клуба появилось шуточное видео, на котором Морган пробегает стометровку за 9,59 секунды, что практически соответствует мировому рекорду спринтера Усэйна Болта. В конце ролика Морган также повторяет знаменитое празднование Болта."Скорость 29?" — гласит подпись к видео.