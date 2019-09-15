"Лестер" с юмором ответил разработчикам FIFA 20 на рейтинг Моргана в игре: скорость 29?

Ямаец Морган никогда не считался одним из главных спринтеров мирового футбола, однако в "Лестере" решили, что это уж слишком низкий показатель для их игрока.
В твиттере клуба появилось шуточное видео, на котором Морган пробегает стометровку за 9,59 секунды, что практически соответствует мировому рекорду спринтера Усэйна Болта. В конце ролика Морган также повторяет знаменитое празднование Болта.
"Скорость 29?" — гласит подпись к видео.
29 pace? ???? pic.twitter.com/CJoha3UKiI— Leicester City (@LCFC) September 13, 2019
Sport24.ru