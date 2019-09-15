Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о том, почему летом прошлого года предпочел перейти в "Монако", а не в топ-клуб.
"Я просто подумал, что мне будет тяжело сразу идти в такую большую команду как "Челси" или "Ювентус". Как по мне, это гранды футбола. Тем более я из России, если бы я был европейским футболистом, знал бы английский в идеале, тот же итальянский, то конечно я бы выбрал [какой-то из этих клубов]. Я еще не был готов к чемпионату, культуре, ко всему. Даже сейчас — неважно, как мы играем, я в любом случае знаю, что сделал правильно.
Я сам ни с кем не советовался, просто было много людей, которые давали мне подсказки. Тот же Леонид Викторович Слуцкий, Виктор Михайлович Гончаренко, Станислав Саламович Черчесов. Кто-то желал мне в "Монако" пойти, у всех были разные мнения. Но мне кажется, неправильного выбора здесь не могло быть, нужно было просто идти в какую-то команду, и не оставаться в России, если у тебя есть шанс", - цитирует Головина "Матч ТВ".
Александр Головин: подумал, мне будет тяжело сразу идти в такую большую команду как "Челси" или "Ювентус"
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