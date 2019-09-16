Суд поручил британскому совладельцу "Шеффилд Юнайтед" продать свою долю саудовскому принцу

Совладелец "Шеффилд Юнайтед" Кевин Маккейб должен продать свою долю в клубе саудовскому принцу Абдулле, второму совладельцу команды. Так постановил Верховный суд Великобритании, о чем сообщает Sky Sports.Оба мужчины имели равные доли акций в клубе (50 на 50) в 2013 году, когда команда выступала в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе английского футбола. После Маккейб в надежде вернуть свой любимый с детства "Шеффилд" в высшие эшелоны британского футбола согласился продать свою 50% долю принцу Абдулле всего за 1 фунт, когда последний поручился вложить значительные средства в клуб.Однако в 2017 году между Маккейбом и Абдуллой началась ожесточенная вражда: Кевин посчитал, что принц не выполнил обещание, потому оба обозначили свои притязания на получение полного контроля над клубом. Двухлетний судебный процесс завершился 16 сентября.Принц Абдулла, который теперь становится полноправным владельцем "Шеффилд Юнайтед", пообещал продолжать инвестировать в первую команду и клубную академию, а также обнародовал планы по выкупу стадиона "Брэмолл Лейн".