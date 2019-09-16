Агент: будущее Клоппа в "Ливерпуле" может зависеть от погоды в Великобритании

Марк Косицке, агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, не исключил, что его клиент в будущем может покинуть Великобританию из-за плохой погоды в стране."Контракт Клоппа рассчитан до 2022 года, и не секрет, что "Ливерпуль" хотел бы его продлить. Нужно подождать и посмотреть, как изменится климат — улучшится ли погода в Великобритании. Плохую погоду не стоит недооценивать. Я помню, что впервые "Ливерпуль" обратился к нам с новым контрактом в ноябре или декабре, но я попросил подождать.Юрген с женой просыпаются утром, а за окном еще темно. Вечером, когда они встречаются, уже тоже темнота, а иногда еще и дождь идет.Зимой в Германии есть перерыв, когда погода очень плохая. Клубы отдыхают в течение двух недель, а потом едут на сборы в какое-нибудь солнечное место. В Британии же тренеры в этот период проводят со своими командами около 13 матчей. Это нелегко", - цитирует Косицке DAZN.