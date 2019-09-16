Юрген Клопп: "Ливерпуль" - не лучшая команда Европы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не считает свою команду лучшей в Европе, несмотря на статус действующего победителя Лиги чемпионов."Мы не можем быть лучшей командой Европы, потому что "Манчестер Сити" является лучшей командой мира. А мы находимся на одной и той же планете.Я не могу сказать, что мы ощущаем бремя победителей Лиги чемпионов, ведь это было уже достаточно давно. И я понятия не имею, будут ли теперь соперники играть против нас по-другому.Раньше я никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Надеюсь, мы хорошо подготовились", — цитирует Клоппа Reuters.