Жозе Моуринью пока не готов вернуться к тренерской работе и учит немецкий язык

Бывший тренер "Порту", "Челси", "Интера", "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, когда он вернется на тренерскую скамью. В данный момент португальский специалист работает экспертом на телеканале Sky Sports."Это случится тогда, когда случится. В воскресенье я отправлюсь на работу на Sky, будет матч "Челси". Я делаю это раз в месяц, не хочу этим заниматься каждый день. Мне нравится эта работа, потому что со своим опытом я могу оценить происходящее под другим углом.Сейчас я посещаю уроки немецкого языка на случай, если когда-нибудь окажусь в Германии. Может, однажды я смогу говорить на этом языке во время матча Лиги чемпионов. Это будет мой шестой язык", - цитирует Моуринью Deportes Cuatro.