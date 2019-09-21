Агуэро - третий игрок в истории АПЛ, забивший 100 голов на отдельно взятом стадионе

"Манчестер Сити" в эти минуты на своем поле громит "Уотфорд" (5:0, первый тайм) в 6-м туре чемпионата Англии.



По голу забили Давид Сильва, Рияд Марез, Бернарду Силва, Николас Отаменди и Серхио Агуэро, отличившийся с пенальти.



Как сообщает Opta, для Агуэро это гол стал 100-м, забитым им на стадионе "Этихад". Футболист стал лишь третьим футболистом в истории АПЛ, кто забил не менее 100 мячей на отдельно взятом стадионе. Лидером тут является экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри — 114 голов на "Хайбери".