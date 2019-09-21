"Манчестер Сити" со счетом 8:0 разгромил "Уотфорд"

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле с крупным счетом обыграл "Уотфорд" - 8:0.

Фото: ESPN

Чемпионат Англии



6 тур



Голы: Сильва, 1, Агуэро, 7 (пен.), Марез, 12, Силва, 15, Отаменди, 18, Силва, 48, 60, Брёйне, 85



Манчестер Сити: Эдерсон, Отаменди (Гарсия, 63), Уолкер (Канселу, 54), Менди (Тасенде, 46), Фернандиньо, Эрнандес, Сильва, Брёйне, Силва, Марез, Агуэро



Уотфорд: Фостер, Холебас, Доусон, Фемения, Мариаппа, Фулкье (Перейра, 33), Дукуре, Капу, Клеверли, Хьюз (Сарр, 59), Деулофеу (Грэй, 77)



Предупреждения: Силва, 19, Фемения, 59, Деулофеу, 59, Тасенде, 81