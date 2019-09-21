Бернарду Силва: так устаю от футбола, что даже не отвечаю на звонки бабушки

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что его очень утомляет футбол, поэтому в свободное время он старается не думать об игре. Из-за этого португалец даже перестал отвечать на звонки своей бабушки."Мы проводим много времени на тренировках, в самолетах и поездах. Когда я прихожу домой, то пытаюсь абстрагироваться. Раньше моя бабушка часто звонила мне после плохих матчей, но теперь, честно говоря, я даже не отвечаю на ее звонки.Многие люди, которые вообще ничего не знают о футболе, все равно пытаются высказать мне свое мнение. Но я не хочу это обсуждать, я хочу говорить об отвлеченных вещах. Если бы я провел пять часов вместе со своими друзьями, разговаривая о футболе, я бы сошел с ума!" — цитирует игрока Daily Mail.