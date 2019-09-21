Брендан Роджерс: не обменял бы Варди на Кейна

Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс после победы в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" (2:1) поделился мыслями о нападающем "лис" Джейми Варди, а также сравнил его с форвардом "шпор" Гарри Кейном."Гарри — топ-футболист, но я бы не обменял на него Джейми. Я уже работаю с Варди некоторое время, и в мире не так много игроков, на которых захотелось бы его обменять. У него есть особенная способность читать игру, и в плане тактики он очень хорош. Кроме того, Джейми по-спортивному голодный и страстный футболист, я люблю таких нападающих. Мне повезло, что он у нас есть", - цитирует Роджерса Goal.com.