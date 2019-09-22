"Ливерпуль" заплатил "Манчестер Сити" 1 млн фунтов за взлом скаутинговой системы

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" один миллион фунтов стерлингов за взлом скаутинговой системы "горожан", сообщает The Times.Согласно данным источника, конфиденциальное урегулирование ситуации между сторонами произошло еще в сентябре 2013 года после того, как стало известно, что "Манчестер Сити" нанял экспертов по компьютерному шпионажу, чтобы выяснить, подверглась ли их система Scout7 взлому.За год до этого на работу в "Ливерпуль" из "Манчестер Сити" перешли три скаута, один из которых — Майкл Эдвардс, нынешний спортивный директор мерсисайдцев. После этого скауты сотни раз затем входили в скаутинговой систему "Сити".