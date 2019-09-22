» » "Ливерпуль" заплатил "Манчестер Сити" 1 млн фунтов за взлом скаутинговой системы

"Ливерпуль" заплатил "Манчестер Сити" 1 млн фунтов за взлом скаутинговой системы

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" один миллион фунтов стерлингов за взлом скаутинговой системы "горожан", сообщает The Times.

Согласно данным источника, конфиденциальное урегулирование ситуации между сторонами произошло еще в сентябре 2013 года после того, как стало известно, что "Манчестер Сити" нанял экспертов по компьютерному шпионажу, чтобы выяснить, подверглась ли их система Scout7 взлому.

За год до этого на работу в "Ливерпуль" из "Манчестер Сити" перешли три скаута, один из которых — Майкл Эдвардс, нынешний спортивный директор мерсисайдцев. После этого скауты сотни раз затем входили в скаутинговой систему "Сити".

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Данило Д'Амброзио: в дерби побеждает тот, кто больше этого хочет
Президент "Оренбурга": проигрывать 2:3 не так обидно
ЦСКА со счетом 1:4 проиграл "Краснодару" в молодежном первенстве 2
Юрий Семин: легко в матчах с "Оренбургом" не бывает 1
Марио Балотелли: в последние полтора месяца я работал усерднее, чем за десять лет своей карьеры
"Ливерпуль" заплатил "Манчестер Сити" 1 млн фунтов за взлом скаутинговой системы 1
Мемориальную доску памяти героев Великой Отечественной войны вернули на стадион "Динамо"
Работает и в России. Сёмин нашёл схему без Миранчуков, но может потерять Крыховяка
"Локомотив" одержал гостевую победу над "Оренбургом" 17
"Динамо" - "Сочи": стали известны стартовые составы 3
Марио Фернандес: против "Краснодара" очень тяжело играть 3
Защитник "Торпедо" Шустиков: попробуем обыграть "Крылья" и пройти дальше
Марио Фернандес: благодарю Господа за голы 3
Леонид Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких (видео) 4
Сергей Оборин: у "Факела" мяч упорно не шел в ворота
Андрей Созин: хвалить Шаронова пока не за что, где-то "Рубин" играет на багаже Бердыева
Дмитрий Азаров: Мамаев в "Крыльях"? Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет 10
Юрий Газзаев: у "Енисея" есть лицо, но пока нет зубов 2
"Оренбург" - "Локомотив": стали известны стартовые составы 1
Главный тренер "Милана": мне понравилась смелость моих ребят
Юрген Клопп: понимаю, для чего Гвардиола так пошутил, но это была просто шутка
Григорий Иванов: по Эль-Кабиру и Ильину в "Урал" официально никто не обращался
Эрнесто Вальверде: я зол, мы не заслуживали победы
"Сити" стал первой командой в истории АПЛ, которая как пропускала, так и забивала 8 голов в одном матче
"Барселона" выдала худший старт сезона в Примере за 25 лет 6
Андрей Талалаев - о победе над "Факелом": хорошо, что ребята справились
Виктор Булатов о поражении 0:3 "Нефтехимику": результат был сделан в первом тайме 2
Тренер "Монако" уверен в сохранении места в Лиге 1 4
"Витесс" Слуцкого возглавил голландский чемпионат 10
Сергей Семак не исключил возвращение в "Зенит" Могилевца 6
Все новости