В матче 6-го тура чемпионата Англии "Арсенал" дома победил "Астон Виллу" со счетом 3:2.
Чемпионат Англии
6 тур
Голы: Макгинн, 20, Пепе, 59 (пен.), Уэсли, 60, Чемберс, 81, Обамеянг,84
Арсенал: Лено, Луис, Папастатопулос, Колашинац. Мэйтленд-Найлс, Сака (Чемберс, 46), Джака (Уиллок, 72), Сибальос (Торрейра, 72), Гюэндузи, Пепе, Обамеянг
Астон Вилла: Хитон, Гильберт, Мингс, Энгельс, Тейлор, Макгинн, Накамба (Хурихейн, 85), Грилиш, Эль-Гази, Хассан (Эль-Мухамади, 68), Уэсли
Предупреждения: Мэйтленд-Найлс, 11, Джака, 35, Мэйтленд-Найлс, 41, Гюэндузи, 44, Пепе, 85
Удаления: Мэйтленд-Найлс, 41
"Арсенал" в меньшинстве дома выиграл у "Астон Виллы"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»