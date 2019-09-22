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Жозе Моуринью: думаю, "МЮ" финиширует между 4-м и 6-м местом

Португальский специалист, бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, считает, что манкунианцам нужно совершить подвиг, чтобы по итогам сезона попасть в топ-4 в таблице АПЛ.

"Думаю, "МЮ" закончит чемпионат где-то между четвертым и шестым местом. Это мое мнение. Вряд ли они смогут побороться за топ-2. Если "Манчестер Юнайтед" попадет в топ-4 и Лигу чемпионов, это будет большое достижение для них", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Sport24.ru


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Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед АПЛ
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