"В чем проблемы "Юнайтед"? Я не тот человек, чтобы отвечать на этот вопрос. Я был в клубе в течение двух сезонов. Там я пережил много положительных моментов. Но, очевидно, что третий сезон не был достаточно хорош. Я был уволен. Вероятно, я заслуживал увольнения, потому что был ответственным как тренер.
Мне грустно, потому что, когда команда выглядит скучно, вы все равно можете добиться результата. Но в настоящий момент я не вижу ничего. Думаю, эта команда хуже, чем та, что была в прошлом сезоне", — цитирует Моуринью Sky Sports.
Жозе Моуринью: вероятно, увольнение из "Манчестер Юнайтед" я заслужил
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал выступление команды в этом сезоне. "МЮ" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Фото: Sky Sports
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