Жозе Моуринью: вероятно, увольнение из "Манчестер Юнайтед" я заслужил

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал выступление команды в этом сезоне. "МЮ" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Sky Sports