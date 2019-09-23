Экс-игрок "Ливерпуля" Хески считает "Манчестер Сити" фаворитом чемпионской гонки АПЛ

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эмил Хески опасается, что недостаточная глубина скамейки запасных мерсисайдцев может стоить команде Юргена Клоппа чемпионства. После 6 туров "Ливерпуль" идет без потерь, на 5 очков опережая действующего чемпиона — "Манчестер Сити"."Ливерпулю" будет сложно выиграть АПЛ, потому что на данный момент у "Манчестер Сити" самый глубокий в лиге состав.Если убрать из состава "Сити" определенных игроков, у них все равно всегда есть кто-то, кто может выйти на поле и выполнить определенные указания тренера.Уберите у "Ливерпуля" Салаха, Манэ или Фирмино — тут все иначе. Я думаю, что у "Сити" лучше полузащита. Не хочу сказать, что полузащита "Ливерпуля" плоха, но у "Сити" лучше: они, скорее всего, дадут вам больше голов", — цитирует Хески Omnisport.