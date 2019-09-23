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Голкипер "Уотфорда" - о поражении 0:8: скоро "Манчестер Сити" забьёт и 10 мячей

Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура АПЛ с "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" скоро забьёт 9 или 10 мячей. Они скоро сделают это с кем-то. Для голкипера пропустить один или два мяча на "Этихаде" уже является почти достижением. Иногда игра "Манчестер Сити" просто удивительна. Она пугает.

Футболисты "Сити" не останавливаются. Они так двигаются, что постоянно появляются шансы. И в этом для соперника нет ничего хорошего. Если честно, счёт мог быть двухзначным»", — цитирует Фостера Mirror.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Уотфорд Манчестер Сити АПЛ
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