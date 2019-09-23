Юрген Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру года на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019.В минувшем сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.На премию также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", а в расширенный список попали главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади, тренер сборной Франции Дидье Дешам, тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо, тренер сборной Перу Рикардо Гарека, тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, наставник "Аякса" Эрик Тен Хаг и работающий со сборной Бразилии Тите.Церемония вручения наград ФИФА проходит в Милане сегодня, 23 сентября.