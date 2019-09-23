Стало известно, за кого голосовали Черчесов и Дзюба при выборе лучшего тренера года по версии ФИФА
Лучшим тренером года был признан главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, конкурентами которого являлись Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"). На официальном сайте ФИФА опубликованы подробные результаты голосования.
Фото: © Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Тройка Дзюбы выглядела следующим образом: Клопп, Почеттино, Гвардиола. Черчесов отдал первое место Клоппу, второе — Гвардиоле, а третье — главному тренеру "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.
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