"Люди проголосовали, они выбрали Месси. Я был близок к победе, но нас тяжело сравнивать: он нападающий, я защитник.
Месси — великолепный футболист, возможно, лучший в истории. Очень рад за него. Для меня никакого разочарования нет", — цитирует Ван Дейка FCUpdate.nl.
Вирджил Ван Дейк: Месси — великолепный футболист, возможно, лучший в истории. Очень рад за него
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал победу Лионеля Месси в голосовании за приз лучшему игроку сезона The Best.
Фото: FCUpdate.nl
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