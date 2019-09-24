Источник: Гвардиола возглавит "Ювентус" после окончания контракта с "Манчестером"

The Athletic сообщает, что наставник "Сити" может возглавить туринскую команду, когда подойдёт срок окончания сотрудничества с "горожанами".В марте испанский тренер уже встречался с вице-президентом "Ювентуса" Павелом Недведом, но тогда переезжать в Италию отказался. Пеп, по информации СМИ, сказал, что в английском клубе его устраивают все условия.Напоминаем, что на данный момент "Юве" возглавляет Маурицио Сарри. После четырёх туров команда идёт второй с 10-ю очками в активе.