"Манчестер Сити" разгромил "Престон" в матче кубка лиги

Чемпионы Англии и действующие победители двух кубков страны спокойно начали шествие в кубке английской лиги.



"Престон" - "Манчестер Сити" - 0:3



Голы: Стерлинг, 19, Жезус, 35, Ледсон , 42 (автогол)



"Престон": Рипли, Фишер, Рафферти, Стори, Дэвис, Баркхузен (Ньюджент, 63), Харроп (Гиннелли, 71), Поттс, Ледсон, Джонсон (Бэйлисс, 76), Браун.



"Манчестер Сити": Браво, Анхелиньо (Менди, 60), Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Харвуд-Беллис, Стерлинг (Марез, 73), Фоден, Бернарду Силва, Гюндоган, Давид Сильва (Бернабе, 63), Жезус.



Предупреждения: Харроп, 51