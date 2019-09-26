16-летний новичок "Ливерпуля" установил клубный рекорд в матче Кубка лиги

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиот стал рекордсменом клуба, выйдя на матч 1/16 финала Кубка английской лиги с "Милтон-Кинс Донс", который состоялся накануне, 25 сентября, на стадионе "МК – Денбай" в Милтон-Кинс и завершился победой красных со счётом 2:0.Юный англичанин вышел на встречу в стартовом составе мерсисайдцев. На день матча ему было 16 лет и 174 дня. Эллиот установил рекорд "Ливерпуля". Никто ранее в истории клуба не выходил в основе команды в столь юном возрасте.Также Харви теперь занимает второе место в списке самых молодых футболистов, выходивших на поле в составе "Ливерпуля". Хавбек уступает только нападающему Жерому Синклейру, в сентябре 2012 года сыгравшему с "Вест Бромвич Альбион" в возрасте 16 лет и 6 дней.Эллиот перешёл в "Ливерпуль" минувшим летом из "Фулхэма" на правах свободного агента. Красные выиграли борьбу за игрока у "Реала" и "Барселоны".