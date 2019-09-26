Защитник "Рочдейла", забивший "МЮ", на следующее утро пошел в школу сдавать экзамен

"Манчестер Юнайтед" вчера обыграл по пенальти "Рочдейл" (1:1, 5:3) в матче 1/16 Кубка английской лиги.В основное время голом за клуб Лиги 1 (третьего по значимости дивизиона Англии) отметился правый защитник Люк Матесон.Как сообщает The Telegraph, на следующее утро после игры с "МЮ" 16-летний футболист отправился в школу, где ему предстоял экзамен по психологии."Образование — это то, что мне очень нравится. Я это люблю. "Рочдейл" и школа меня очень поддерживали. Я люблю учиться. Это то, чем я хочу заниматься.Футбол — не гарантия [будущего]. Вы никогда не знаете, что произойдет. Вы могли бы быть лучшим игроком в мире, но может случиться все что угодно. На всякий случай я хочу иметь запасной план", — сказал Матесон.