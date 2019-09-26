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"Тоттенхэм" оценивает Кейна в 250 млн фунтов

"Тоттенхэм" установил ценник на своего нападающего Гарри Кейна в размере 250 млн фунтов (порядка 282 млн евро), сообщает Telegraph.

Кейн хочет выигрывать трофеи, однако в этом сезоне "шпоры" рискуют снова остаться без наград. После шести туров они отстают от лидирующего "Ливерпуля" уже на 10 очков в таблице АПЛ.

Владелец клуба Дэниэл Леви не намерен отпускать Кейна, даже если тот изъявит конкретное желание уйти. Для этого он запросит за футболиста 250 млн фунтов, поскольку полагает, что такая сумма отпугнет потенциальных претендентов на игрока.

Контракт Кейна рассчитан до 2024 года.

Sport24.ru


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Теги: Кейн Тоттенхэм АПЛ
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