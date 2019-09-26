Здравко Мамич: я просил у Леви 5 футболок. Он сказал, что вычтет их из трансфера Модрича

Бывший исполнительный директор "Динамо" Загреб Здравко Мамич рассказал любопытную историю о трансфере Луки Модрича из хорватского клуба в "Тоттенхэм".Лондонцы заплатили за полузащитника 21 млн евро. По словам Мамича, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви проявил себя прижимистым переговорщиком."Мы обо всём договорились, Модрич переходил в "Тоттенхэм". Я попросил Леви прислать нам пять футболок "Тоттенхэма", он сказал, что сделает это, но вычтет стоимость из трансфера. Он хотел вычесть стоимость из 21 млн, которые "Тоттенхэм" заплатит за Модрича.Леви — лучший переговорщик в мире. Эта история показала, что он ценит каждый евро, потраченный клубом", — цитирует Мамича Four-Four-Two.