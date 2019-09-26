Бывший игрок "Ливерпуля" Диуф: "Манчестер Сити" снова выиграет АПЛ

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф считает, что в текущем сезоне АПЛ победителем снова станет "Манчестер Сити"."В этом сезоне "Ливерпуль" играет хуже, чем в прошлом. У них был шанс выиграть АПЛ, все было их в руках, но они позволили титулу ускользнуть. К Рождеству "Ливерпуль" был впереди на семь очков, я поражен, как в итоге "Манчестер Сити" стал чемпионом.Если у команды лишь одно поражение за сезон, конечно, сложно сказать, что победа в лиге не за вами. Поэтому я с трудом могу представить, что "Ливерпуль" снова выдаст такой сезон."Манчестер Сити" вновь одержит победу в чемпионате Англии", — цитирует Диуфа FourFourTwo.