Дэвид Бекхэм предпринимает первые шаги в агентской деятельности

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS "Интер Майами", приобщается к агентской деятельности, сообщает The Mirror.44-летний англичанин указан в списке директоров компании Footwork Management Limited, где также нашлось место фамилиям его близкого друга Дэйва Гарднера и Никола Хоусона, ранее ставшего с Бекхэмом сооснователем медиалейбла Studio 99.Бекхэм, завершивший карьеру в 2013 году, не является лицензированным посредником, но Гарднер входит в список Футбольной ассоциации. Тем не менее Бекхэм ранее уже имел некоторую причастность к агентской деятельности: по слухам, экс-капитан сборной Англии был задействован в переговорах по возможному трансферу нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане в "Баварию". Та сделка, напомним, сорвалась после того, как Сане получил травму в августе.По информации источника, компания Footwork Management нацелена на небольшую, но отборную клиентскую базу. Потенциальной целью агентства является 17-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд.