» » Президент "Тоттенхэма" Леви заставил загребское "Динамо" заплатить за 5 футболок Модрича в 2008 году

Президент "Тоттенхэма" Леви заставил загребское "Динамо" заплатить за 5 футболок Модрича в 2008 году

Бывший исполнительный директор загребского "Динамо" Здравко Мамич рассказал забавную историю, связанную с переходом полузащитника Луки Модрича из хорватского клуба в лондонский "Тоттенхэм" в 2008 году. По словам Мамича, президент "шпор" Даниэль Леви согласился передать "Динамо" 5 футболок с фамилией Модрича, но заставил заплатить за них.

"Леви, на мой взгляд, самый способный переговорщик в мире. У меня было достаточно времени, чтобы оценить это. Была одна забавная история, которая показывает, как он защищает интересы своего клуба. После того как мы договорились о продаже Модрича в "Тоттенхэм", я вежливо попросил 5 футболок Луки. Леви передал мне их, но из суммы трансфера была вычтена стоимость футболок.

Это было что-то невероятное для меня. Этот случай показал мне, как нужно ценить каждую копейку, которую тратит клуб", — цитирует Мамича FourFourTwo.

Модрич выступал за "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год, после чего перешел в мадридский "Реал". В 2018 году 34-летний хавбек стал обладателем "Золотого мяча".

Sport24


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Теги: АПЛ Тоттенхэм Динамо Загреб Модрич
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