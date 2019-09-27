Терри купил сторожевую собаку, чтобы обезопасить свой дом от грабителей

Бывший игрок "Челси" Джон Терри купил себе сторожевую собаку за 15 тысяч фунтов, чтобы обезопасить свой дом от грабителей. Об этом сообщает The Sun.Легендарный в прошлом игрок подвергся ограблению — из дома Терри вынесли драгоценностей на 400 тысяч фунтов в 2017 году. Сейчас ассистент тренера "Астон Виллы" решил приобрести дрессированную немецкую овчарку, что предотвратить повторение подобного инцидента в будущем.Ранее стало известно, что специально обученного пса себе приобрел полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Собаки-охранники также есть у Маркуса Рэшфорда, Рахима Стерлинга, Энди Кэрролла, Джейми Варди и ряда других игроков АПЛ.