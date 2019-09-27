"Сегодня соперники уже не боятся "МЮ". Можно ли их винить? Они видят результаты "Юнайтед". Они верят, что его можно обыграть.
"МЮ" нужно снова сделать так, чтобы соперники обделывались еще до игры. Раньше оппоненты стояли и видели Роналду, Рону, Гиггза, Скоулза, Невилла, Видича, Рио, Эвра, Ван Дер Сара… Поэтому "МЮ" выигрывал, еще даже не выходя на поле. Нужно снова сделать так", — цитирует Бербатова Betfair.
Димитар Бербатов: "МЮ" нужно снова сделать так, чтобы их соперники обделывались еще до игры
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов рассказал, почему сегодня соперники не испытывают волнения перед матчами с "МЮ".
Фото: PA Sport
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