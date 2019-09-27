Димитар Бербатов: "МЮ" нужно снова сделать так, чтобы их соперники обделывались еще до игры

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов рассказал, почему сегодня соперники не испытывают волнения перед матчами с "МЮ".

Фото: PA Sport