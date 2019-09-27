Как сообщает Tuttosport, Погба надеется стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире и зарабатывать 600 тысяч фунтов в неделю.
Погба вернулся из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году. В этом сезоне он провел за манкунианцев 5 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Действующее соглашение 26-летнего француза с манкунианцами истекает летом 2021 года.
Поль Погба хочет зарабатывать по новому контракту в "МЮ" 600 тысяч фунтов в неделю
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба торгуется с клубом по поводу условий нового контракта.
фото: Getty Images
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