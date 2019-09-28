Стало известно имя игрока, из-за которого "Ливерпуль" могут исключить из Кубка лиги

Mirror рассказал, кто стал причиной возможного исключения "Ливерпуля" из Кубка английской лиги.На 63-й минуте матча 1/16 финала между мерсисайдцами и "Милтон Кинс Донс" (2:0) Садио Мане ушел с поля, его заменил 22-летний испанец Педро Чиривельа. Минувший сезон футболист провел в "Эстремадуре" на правах аренды, после чего не получил необходимого разрешения на выступления за "Ливерпуль". Красные не имели права выпускать полузащитника на поле, поскольку тот не удовлетворяет критериям регистрации футболистов в турнире.Последний матч за "Ливерпуль" Чиривельа провел в мае 2016 года.В данный момент продолжается расследование. "Ливерпулю" в 1/8 финала Кубка лиги предстоит встретиться с лондонским "Арсеналом", однако команда Юргена Клоппа может быть дисквалифицирована уже в ближайшее время.